Son dakika haberleri... Galatasaray'ın yeni transferi Juan Mata, İstanbul'a geldi Spor Haberleri Gelen son dakika haberine göre Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi. Galatasaray'ın kadrosuna kattığı İspanyol futbolcu Juan Mata, İstanbul'a geldi. Transferin son gününde Galatasaray önemli bir ismi İstanbul'a getirdi. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu Juan Mata ile görüşmelere başladığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirmişti. İspanyol futbolcu, özel uçakla İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan 34 yaşındaki futbolcu daha sonra kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı. Sağlık kontrolünden geçecek olan Juan Mata Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak. Mata kariyerinde Valencia, Chelsea ve son olarak da Manchester United'da forma giydi. (Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Juan Mata İstanbul Spor Güncel Haberler Son Dakika

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