Haberler

Galatasaray'ın yeni transferi Davinson Sanchez

Spor Haberleri

Galatasaray, defans bölgesine Davinson Sanchez'i transfer etti ve böylece tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcuyu kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın yeni transferi 27 yaşındaki futbolcu Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu.

Transfer çalışmaları kapsamında Galatasaray, defans bölgesine de bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz temsilcisi Tottenham'dan Davinson Sanchez'i bonservisiyle transfer etti. 27 yaşındaki futbolcu, böylece sarı-kırmızılıların tarihindeki 7. Kolombiyalı futbolcu oldu. Cimbom'un ilk Kolombiyalı oyuncusu Faryd Mondragon, uzun seneler sarı-kırmızılıların kalesini korudu. Aslan'da son olarak da forvet oyuncusu Rademel Falcao takıma katılmıştı.

Galatasaray'da bugüne kadar oynayan Kolombiyalı futbolcular şu şekilde:

"Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Davinson Sanchez Faryd Mondragon Galatasaray Futbol Spor Haberler

title