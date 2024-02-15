Galatasaray'ın Victor Nelsson'u kırmızı kart gördü
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Sparta Prag maçının 62. dakikasında kırmızı kart gördü.
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Sparta Prag maçının 62. dakikasında kırmızı kart gördü.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile oynarken, sarı-kırmızılılar maçı 10 kişi tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında Victor Nelsson'un defansın arkasına sarkan Veljko Birmancevic'e yaptığı hareket sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Nelsson'a direkt kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL