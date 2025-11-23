Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta Belçika ekibi Union Saint- Gilloise ile karşılaşacak.

ZORLU MAÇA İSPANYOL HAKEM

Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto yapacak. Maçın 4. hakemi de Alejandro Muniz Ruiz olacak. Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da da Javier Iglesias Villanueva görev yapacak.

3-3'LÜK MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

Deneyimli hakem Maria Sanchez, Galatasaray'ın 2023/2024 sezonunda sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kaldığı maçı da yönetmişti.