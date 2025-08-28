Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Rakipleri Belli Oldu

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım Galatasaray'ın rakipleri belli oldu.

Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde Galatasaray'ı kulüp başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyesi Fatih Demircan, Sportif AŞ Başkan Vekilleri Abdullah Kavukcu ile Maruf Güneş ve Futbol A Takımı İdari Direktörü Uğur Yıldız temsil etti.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool, Manchester City (İngiltere), Eintracht Frankfurt (Almanya), Atletico Madrid (İspanya), Bodo/Glimt (Norveç), Ajax (Hollanda), Monaco (Fransa) ve Union Saint-Gilloise (Belçika) ile eşleşti.

Galatasaray, Liverpool, Atletico Madrid, Bodo/Glimt ve Union SG ile sahasında, Manchester City, Eintracht Frankfurt, Ajax ve Monaco ile deplasmanda karşılaşacak.