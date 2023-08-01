Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi: Olimpija Ljubljana
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i eleyebilirse 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 2-1 yenerek bir üst tura yükselmişti.
Süper Lig devi Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.
RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA
Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i elemesi halindec Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.
LUDOGORETS'İ ELEDİ
Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.