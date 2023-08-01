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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakibi: Olimpija Ljubljana

Spor Haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i eleyebilirse 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Olimpija Ljubljana, 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 2-1 yenerek bir üst tura yükselmişti.

Süper Lig devi Galatasaray, Zalgiris'i elemesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Olimpija Ljubljana ile kozlarını paylaşacak.

RAKİP OLIMPIJA LJUBLJANA

Temsilcimiz Galatasaray, ilk maçında deplasmanda 2-2 berabere kaldığı Zalgiris'i elemesi halindec Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Olimpija Ljubljana ile mücadele edecek.

LUDOGORETS'İ ELEDİ

Olimpija Ljubljana, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Ludogorets'i 1-1'in rövanşında 2-1 yenerek tura atlamayı başarmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Spor Haberler

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