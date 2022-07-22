Galatasaray'ın uçak göndermesine Fenerbahçe'den olay yanıt - Haberler

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Galatasaray'ın uçak göndermesine Fenerbahçe'den olay yanıt

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Spor
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakçı için geçtiğimiz günlerde "Özel uçak gönderelim" dediği iddia edilmişti. Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakçı için yaptığı klipteki uçak göndermesi ise olay oldu. Klipte Abdulkerim Bardakçı kağıttan uçak yaptı. Fenerbahçe ise bu videoya joao Pedro transferiyle yanıt verdi. Hazırlanan videoda Pedro'nun kağıttan uçağı ezdiği görülüyor.

Süper Lig'de yabancı sınırlaması getirilmesinin ardından kulüpler arasında Türk futbolcular için yarış başladı. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilen Abdülkerim Bardakçı'nın Galatasaray'a imza atması futbol camiasında çok konuşuldu.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ" VURGUSU

Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim Bardakçı için özel bir video klip hazırlayan sarı kırmızılılar, sosyal medya paylaşımında "Türkiye'nin en büyüğüne hoş geldin Abdülkerim Bardakçı!" ifadelerine yer verdi.

KAĞITTAN UÇAK YAPMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yayınlanan görüntülerde Abdülkerim Bardakçı'nın kağıttan uçak yapması dikkat çekti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Abdülkerim Bardakçı için geçtiğimiz günlerde "Özel uçak gönderelim" dediği iddia edilmişti. Galatasaray'ın bu paylaşımı Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

FENERBAHÇE'DEN YANIT

Galatasaray'ın bu videosuna Fenerbahçe cephesinden de çok konuşulacak bir yanıt geldi. Taraftarların dört gözle beklediği Joao Pedro'yu açıklayan Fenerbahçe, futbolcu için de klip hazırladı. Klipte Pedro'nun kağıttan uçağı ezdiği görülüyor. Bu da Galatasaray'a yanıt olarak algılandı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Fenerbahçe Spor Haberler

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