Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın Juventus karşısında Sacha Boey ile bulduğu gol sonrası Barış Alper Yılmaz'ın annesinin tribünden el salladığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

  • Galatasaray, Juventus'u 5-2 mağlup etti.
  • Barış Alper Yılmaz'ın annesi, tribünde sevinç yaşadı ve sahaya el salladı.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği tarihi gecede yalnızca sahadaki performans değil, tribünlerde yaşanan bir an da dikkat çekti.

BARIŞ ALPER'İN ANNESİ GÖRÜNTÜYE GELDİ

Sacha Boey'in 86. dakikada attığı golle skor 5-2'ye gelirken RAMS Park adeta yıkıldı. Golün ardından kameralara yansıyan bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu.

Barış Alper Yılmaz'ın annesi, tribünde büyük bir sevinç yaşadı. O anlarda saha içine doğru el sallayan Barış Alper'in annesinin görüntüsü kısa sürede paylaşıldı. Duygusal anlar, taraftarların beğenisini topladı. Sarı-kırmızılı futbolcuların coşkusu tribünlere taşarken, ailelerin de bu tarihi geceye tanıklık etmesi geceye ayrı bir anlam kattı.

ne haber ne haber!!!

