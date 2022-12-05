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Galatasaray'ın sürpriz transferi herkesi şaşırttı! İmzaların atılacağı tarih netleşti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın sürpriz transferi herkesi şaşırttı! İmzaların atılacağı tarih netleşti

Galatasaray, Yunus Akgün ile sözleşme yenileme konusunda anlaşma sağladı. Yunus'un salı günü resmi mukaveleye imza atacağı bildirildi. Kadroda geri plana düşen Yunus'la yapılan anlaşma herkesi şaşırttı.

Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, iç transferde harekete geçti. Sarı-Kırmızılılar, Yunus Akgün'le yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

ZAMLI SÖZLEŞME

Yunus Akgün'ün yeni sözleşmesinde hayli iyileştirme yapılacak. DHA'nın haberine göre; 6 Kasım Salı günü resmi imzalar atılacak.

Galatasaray'ın sürpriz transfer hamlesi herkesi şaşırttı! İmzaların atılacağı tarih netleşti

13 MİLYON LİRA

900 bin lira civarında yıllık ücret alan Yunus Akgün'ün yeni maaşı 13 milyon liraya seviyelerinde olacak. Mukavelenin 4 yıllık olması bekleniyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Yunus Akgün Galatasaray Spor Haberler

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