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Galatasaray'ın Stuttgart ile Şampiyonlar Ligi maçını İngiliz hakem Kavanagh yönetecek

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ın Stuttgart ile oynayacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Kavanagh'ın yardımcıları Gary Beswick ile Ian Hussin olacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Almanya'nın Stuttgart takımıyla yapacağı maçı İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 3 Kasım Salı günü saat 20.45'te RAMS Park'ta başlayacak mücadelede Kavanagh düdük çalacak. İngiliz hakemin yardımcılıklarını Gary Beswick ile Ian Hussin üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

Mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Darren England oturacak. England'ın yardımcılığını ise Peter Bankes yapacak.

Kaynak: AA
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