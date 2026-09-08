Haberler

Galatasaray'ın Sporting maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yarın Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda yarın Portekiz ekibi Sporting'e konuk olacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu. Açıklanan kadroda; sakatlıkları bulunan Lemina, Singo ve Osimhen yer almadı.

Portekiz başkenti Lizbon'da yarın TSİ 22.00'de, Devler Ligi'nde sezonun ilk karşılaşmasına çıkacak sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda, "Uğurcan Çakır, El Chadaille Bitshiabu, Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sané, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Lesley Ugochukwu, İlkay Gündoğan, Deniz Gül, Jankat Yılmaz, Rafael Leao, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Berat Luş ve Aleksey Batrakov." yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimi başladı! İşte ilk iki tur sonuçları

Üsküdar Belediyesi'nde seçim başladı! İşte ilk iki tur sonuçları
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar

Adım adım değil, koşarak Süper Lig'e geliyorlar
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Mourinho “Kusura bakma” deyip açıkladı

Arda Şampiyonlar Ligi'nde yok! "Kusura bakma" diyerek açıkladı
Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar

Üsküdar seçimlerine damga vuran görüntü! Adayın adını yanlış yazdılar
Canlı yayında ipler koptu! Ersan Şen ile Gürsel Tekin birbirine girdi

Canlı yayında birbirine girdiler! Bir anda ayağa fırladı
Diyarbakır'da kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu

Kan donduran cinayet! Duvara çakılı halde bulundu
İstiklal Marşı'nı okuduğu için eleştirilmişti! Milli voleybolcudan tokat gibi yanıt

Bu görüntüden rahatsız olanlara tokat gibi yanıt