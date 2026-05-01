Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Samsun'a giden kafilede sakatlığı bulunan Yaser Asprilla ile cezası nedeniyle forma giyemeyecek kaleci Uğurcan Çakır yer almadı.

Galatasaray'ın Samsunspor mücadelesi kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Arda Yılmaz, Ada Yüzgeç, Enes Emre Büyük, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Sacha Boey, Mario Lemina

Kaynak: AA / Emrah Oktay
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz

Tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni tehdit

Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Milli takım forma lansmanında Kibariye’yi görünce ağızları açık kaldı

Bir anda karşılarında görünce suratları bu hale geldi

Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya

İşte 1 Mayıs'ta görev yapan polislere dağıtılan kumanya
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Bakan Göktaş'dan Brüksel'deki esnaf ziyaretine yönelik eleştirilere yanıt

Belçika'daki ziyaret tartışma yarattı, Bakan Göktaş sessizliğini bozdu
Yasadaki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti: Kan dökmedim

Sistemdeki açığı buldu, kendi krallığını ilan etti