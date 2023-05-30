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Galatasaray'ın şampiyonluk maçı öncesi Ertem Şener'in kehaneti ortalığı yıktı geçti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edeceği maç öncesinde yorumcu Ertem Şener'in kehaneti sosyal medyada gündem oldu. Şener, Galatasaray'ın mücadeleyi kazanamayacağı ve Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u yenerek şampiyonluk düğümünün Galatasaray-Fenerbahçe maçında çözüleceğini ifade etti.

Mke Ankaragücü'ne konuk olan Galatasaray, mücadeleyi kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Kritik mücadele öncesinde yorumcu Ertem Şener'den çarpıcı bir kehanet geldi.

"GALATASARAY'IN KAZANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Ertem Şener sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ben futbolun garip hikayelerine inanıyorum. Galatasaray'ın bugün kazanacağını düşünmüyorum. Beraberlik olabilir, Ankaragücü kazanabilir. Fenerbahçe'nin 3-1 ya da 4-1 kazanacağını düşünüyorum. Çok enteresan bir gece olacak." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ertem Şener'in Galatasaray'ın puan kaybedeceği yönündeki tahmini kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Kesin kazandık" yorumları yaparken, Fenerbahçe taraftarları ise "Umarım dediğin gibi olur" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Ertem Şener Spor Haberler

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