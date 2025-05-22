Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yıldızlar geçidi

Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına katılacak sanatçılar belli oldu. Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapacak.

Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar;