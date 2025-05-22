Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yıldızlar geçidi

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yıldızlar geçidi
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında yıldızlar geçidi
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Galatasaray'ın 25 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına katılacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar başta olmak üzere Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah ve Altay gibi birçok sanatçı kutlamalarda yer alacak. Sarı-kırmızılı takımın kutlamaları yoğun bir katılımla gerçekleşecek.

Galatasaray'ın 25 Mayıs Pazar günü Yenikapı'da düzenlenecek şampiyonluk kutlamalarına katılacak sanatçılar belli oldu. Süper Lig'de üst üste 3, toplamda ise 25. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray, taraftarıyla birlikte coşkulu bir kutlama yapacak.

Yoğun bir katılımın beklendiği kutlamalarda sahne alacak sanatçılar belli oldu. Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar da kutlamalarda sahne alacak.

İşte Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar;

  • Ebru Yaşar
  • Kenan Doğulu
  • Block3
  • Gökhan Kırdar
  • Aydilge
  • Emircan İğrek
  • Güliz Ayla
  • Enbe Orkestrası
  • Gripin
  • Atiye
  • Betül Demir
  • Coşkun Sabah
  • Altay
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
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