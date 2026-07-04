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Galatasaray'ın şampiyonluk kupasına Düzce'de yoğun ilgi

Galatasaray'ın şampiyonluk kupasına Düzce'de yoğun ilgi
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Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk kupası Düzce'de sergilendi. Taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, bir Fenerbahçe taraftarı da yeğeni için etkinliğe katıldı.

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonu şampiyonluk kupası Düzce'de taraftarlarla buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, bir Fenerbahçe taraftarı da yeğeni için etkinliğe katıldığını söyledi.

Galatasaray'ın 2025-2026 sezonunda kazandığı şampiyonluk kupası, Düzce'de taraftarlarla buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, kupayla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

"Kupa Düzce'ye geldi, çok mutluyuz"

Galatasaray'ın Düzce'deki altyapısında forma giyen Yağız Affan Özdemir, kupanın kentte sergilenmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Kupa Düzce'ye geldi. Çok mutluyuz. Ben de Galatasaraylıyım. Doğuştan beri Galatasaraylıyız. Kupa geldiği için çok mutluyum" dedi.

"Yeğenim için kupayla fotoğraf çektirdim"

Etkinliğe katılan Fenerbahçe taraftarı Doğan İlhan ise, yeğenine destek olmak amacıyla alanda bulunduğunu ifade ederek, "Normalde Fenerbahçe'yi desteklemek için geldim. Üzerimdeki tişörtü de oradan aldım. Yeğenim Kütahya'dan geldiği için ona destek amaçlı kupayla fotoğraf çektirdim" diye konuştu.

"Bu tür etkinlikler Düzce'nin tanıtımı açısından önemli"

Çocuklarıyla birlikte kupayı görmeye gelen Şükrü Sert ise etkinliğin kent için önemli olduğunu vurgulayarak, "Galatasaray Store'da bugün Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını gördük. Galatasaraylı bir aile olarak oğlum da Galatasaray'ın altyapısında futbol oynuyor. Kızımla birlikte kupayı görmeye geldik. Kızımın ilk kupası oldu. Hem mutluluğu paylaşmak hem de çocuklarımız için güzel bir etkinlik olması adına buradayız. Böyle etkinliklerin Düzce'de olması, şehrin tanıtılması açısından da çok önemli. Bu AVM ayrıca yeni açıldı. Çok daha güzel etkinlikler görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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