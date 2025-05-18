Galatasaray'ın Şampiyonluğu Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Tekirdağ'da Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Tekirdağ'da taraftarlarıyla birlikte büyük bir kutlama yaptı. Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde toplanan kalabalık grup, meşaleler ve havai fişeklerle şampiyonluk zaferini coşkuyla kutladı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın zaferi, Tekirdağ'da büyük bir coşku ve renkli görüntülerle kutlandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde toplanan Galatasaray taraftarları, takımlarının şampiyon olmasının ardından Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere birçok noktada konvoylar oluşturarak kutlamalara başladı. Sarı-kırmızılı renklere bürünen araçlar kornalar eşliğinde caddelerde tur atarken, bazı taraftarlar ise ellerindeki meşaleler ve bayraklarla meydanlarda marşlar söyledi.

Kutlamalarda meşaleler yakıldı, havai fişekler atıldı. Kalabalık taraftar grubu Galatasaray marşları eşliğinde sevinç gösterileri yaptı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, şampiyonluk şarkılarıyla gece geç saatlere kadar eğlendi.

Polis ekipleri kutlamaların olaysız geçmesi için meydan ve çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Kutlamalar sırasında bazı çocuk taraftarların da sevinçlerine ortak olması dikkat çekti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı

Şampiyonluk maçında penaltının başına geçti
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git

Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki Aziz Yıldırım kanadından
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı

Osimhen'e sürpriz! Gol anonsunu bakın kim yaptı
Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular
İsrail asıllı Türk şarkıcı Linet, gözyaşları içinde Erdoğan'dan yardım istedi: Lütfen bana destek olun

İsrail asıllı Türk şarkıcı, ağlayarak Erdoğan'dan yardım istedi
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.