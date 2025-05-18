Galatasaray'ın Şampiyonluğu Tatvan'da Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Tatvan'da Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlaması, Bitlis'in Tatvan ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Taraftarlar, araç konvoyları oluşturarak sokakları turladı, havai fişek gösterileri ile geceyi renklendirdi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın zaferi, Bitlis'in Tatvan ilçesinde coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımın şampiyonluğunu kutlamak için araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'nde uzun konvoylar oluşturdu.

Bayraklarla süslenen araçlarla ilçenin cadde ve sokaklarını turlayan taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bazı taraftar grupları ise müzikler eşliğinde halay çekerek kutlamalara renk kattı.

Eş zamanlı olarak Tatvan sahilinde de toplanan kalabalık, havai fişek gösterileriyle geceyi aydınlattı. Görsel şölen sunan havai fişekler, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

Kutlamalar gece geç saatlere kadar sürerken, Tatvan emniyeti muhtemel olumsuzluklara karşı ilçe genelinde geniş güvenlik önlemleri aldı. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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