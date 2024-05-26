Galatasaray'ın şampiyonluğu Stockholm'de kutlandı
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olması İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar meşaleler yakarak tezahüratta bulundu. İsveçlilerin de ilgi gösterdiği kutlamalarda renkli görüntüler oluştu.
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de şampiyon olması İsveç'in başkenti Stockholm'de coşkuyla kutlandı.
Segeltorg Meydanı'nda ellerinde bayraklarla toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakıp tezahüratta bulunarak şampiyonluk coşkusunu yaşadı.
İsveçlilerin de ilgi gösterdiği kutlamalarda taraftarların coşkusu renkli görüntülere sahne oldu.
Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamada, yüzlerce sarı kırmızlı taraftar araçlarla konvoy oluşturarak şehir turu attı.