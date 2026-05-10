Edirne'de Galatasaraylı taraftarlardan meşaleli şampiyonluk kutlaması

Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Edirne'de sarı-kırmızılı taraftarlar sokaklara döküldü. Binlerce taraftar, meşaleler ve marşlar eşliğinde kent merkezinde kutlama yaptı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle birlikte Edirne'de taraftarlar Atatürk Bulvarı ve Selimiye Meydanı başta olmak üzere kentin farklı noktalarında bir araya geldi. Ellerinde bayrak ve meşalelerle kutlamalara katılan taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşadı.

Araç konvoylarının da oluşturduğu kutlamalarda kent merkezinde uzun trafik kuyrukları oluşurken, sarı-kırmızılı taraftarların coşkusu gece boyunca sürdü.

Renkli görüntülere sahne olan kutlamalar havadan da görüntülendi. - EDİRNE

