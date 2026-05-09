Azerbaycan'da Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu kutladı

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de büyük bir sevinçle karşılandı. Taraftarlar, maçın ardından meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek kutlama yaptı.

Galatasaray'ın Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğa ulaşması, başkent Bakü'de kutlandı.

Bakü'de Hazar Denizi kıyısındaki sahada kurulan dev ekranda karşılaşmayı takip eden yüzlerce taraftar, maçın sona ermesinin ardından büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından meşaleler yakan, marşlar söyleyen ve ellerinde Türk ve Azerbaycan bayrakları taşıyan taraftarlar, uzun süre tezahüratta bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarının Süper Lig tarihindeki 26. şampiyonluğunu coşkuyla kutladı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
