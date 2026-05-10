Artvin'de Galatasaray'ın şampiyonluğu horonlarla kutlandı

GALATASARAY'ın Süper Lig'in bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Artvin'de coşkuyla kutlandı. Ellerinde bayraklarla kent meydanını dolduran sarı kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlar ve horon eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için Artvin'de ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan taraftarlar, sokaklarda kutlama yaptı. Valilik önü Milli İrade Meydanı'nda toplanan taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Artvinli Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı, meşaleler yakıp tezahüratlar ve horon eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı