Artvin'de Galatasaray'ın şampiyonluğu horonlarla kutlandı

Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluğunu ilan etmesi üzerine Artvin'de taraftarlar bir araya gelerek sokaklarda kutlama yaptı. Ellerinde bayraklarla şehirde konvoy oluşturup meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlar ve horon ile şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın şampiyonluğu için Artvin'de ellerine sarı-kırmızı bayrakları alan taraftarlar, sokaklarda kutlama yaptı. Valilik önü Milli İrade Meydanı'nda toplanan taraftarlar ellerinde sarı-kırmızı bayrakları açarak araçları ile konvoy oluşturdu. Artvinli Galatasaraylılar gece geç saatlere kadar şehirde şampiyonluk turu attı, meşaleler yakıp tezahüratlar ve horon eşliğinde şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
