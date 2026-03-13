Haberler

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool karşısında avantaj yakalayan Galatasaray'ın turnuvadaki olası senaryoları belirlendi. Veri analiz şirketi Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 49, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 14. Finale yükselme ihtimali yüzde 3, turnuvayı şampiyon olarak tamamlama olasılığı ise yüzde 1 olarak hesaplandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool karşısında avantaj yakalayan Galatasaray'ın turnuvadaki olası senaryoları açıklandı. Veri analiz şirketi Opta, sarı-kırmızılı ekibin turnuvadaki ihtimallerini paylaştı.

ÇEYREK FİNAL ŞANSI YÜZDE 49

Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 49 olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların yarı finale çıkma ihtimali ise yüzde 14 olarak hesaplandı.

FİNAL VE ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Opta'nın analizine göre Galatasaray'ın finale yükselme ihtimali yüzde 3 olarak belirlenirken, turnuvayı şampiyon olarak tamamlama olasılığı ise yüzde 1 olarak açıklandı.

