Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Liverpool karşısında avantaj yakalayan Galatasaray'ın turnuvadaki olası senaryoları belirlendi. Veri analiz şirketi Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 49, yarı finale çıkma ihtimali yüzde 14. Finale yükselme ihtimali yüzde 3, turnuvayı şampiyon olarak tamamlama olasılığı ise yüzde 1 olarak hesaplandı.
ÇEYREK FİNAL ŞANSI YÜZDE 49
Opta'nın verilerine göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 49 olarak gösterildi. Sarı-kırmızılıların yarı finale çıkma ihtimali ise yüzde 14 olarak hesaplandı.
FİNAL VE ŞAMPİYONLUK ORANLARI
Opta'nın analizine göre Galatasaray'ın finale yükselme ihtimali yüzde 3 olarak belirlenirken, turnuvayı şampiyon olarak tamamlama olasılığı ise yüzde 1 olarak açıklandı.