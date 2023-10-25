23 maçtır süren rüya sona erdi! Bayern Münih, Galatasaray'a "Buraya kadar" dedi

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı 3-1 kaybeden Galatasaray, bu sezon ilk kez yenildi. Sarı-kırmızılıların, 23 maçlık yenilmezlik serisi sona ererken, Devler Ligi'nde de ilk kez mağlup oldu.

ÇILGIN SERİ SONA ERDİ

Galatasaray geçen sezonun 32. haftasında Beşiktaş'a mağlup olduktan sonra oynadığı tüm maçları kazanmıştı. 23 maçtır bileği bükülmeyen sarı-kırmızılılar, Bayern Münih'e diş geçiremedi ve çılgın seri sona erdi.

RESMİ MAÇLARDA İLK MAĞLUBİYET

Bu sezon Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 maça çıkan Galatasaray 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaşamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini Alman devi karşısında aldı.