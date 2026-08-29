Galatasaray'ın ev sahibi yenilmezlik serisi 37 maça çıktı
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi 3-0 yenerek sahasındaki yenilmezlik serisini 37 maça çıkardı. Son iç saha lig mağlubiyetini 2024'te Fenerbahçe'ye karşı alan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 37 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Göztepe'yi sahasında konuk etti. Mücadele 3-0 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlanırken, sarı-kırmızılıların iç sahadaki yenilmezlik serisi de 37 maça çıktı.
RAMS Park'taki son lig yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe karşısında alan sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından sahasında çıktığı 37 lig müsabakasında 29 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı