Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Lazio karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+6'da bulduğu golle beraberliği kurtardı ve Galatasaray maçı öncesi kritik bir puan aldı.

TORINO'DA NEFES KESEN MAÇ

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Juventus, sahasında Lazio'yu ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, ilk yarının son bölümünde yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

LAZIO İLK YARIYI SALLADI

Konuk ekip Lazio, 45. dakikada Pedro ve ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Gustav Isaksen'in golleriyle Juventus karşısında önemli bir avantaj yakaladı.

JUVENTUS GERİ DÖNDÜ

Juventus, 59. dakikada Weston McKennie'nin golüyle umutlandı. Siyah-beyazlılar, baskısını maçın sonuna kadar sürdürdü ve 90+6. dakikada Pierre Kalulu'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, tempolu oyunuyla dikkat çekti.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu beraberliğin ardından Juventus puanını 46'ya, Lazio ise 33'e yükseltti. Serie A'da gelecek hafta Juventus, Inter deplasmanına konuk olacak. Lazio ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.