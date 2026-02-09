Haberler

Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı

Galatasaray'ın rakibi puanı son saniyede aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Juventus, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Galatasaray'ın maçı öncesi, sahasında Lazio ile oynadığı maçta 2-0 geriye düşmesine rağmen 90+6'da bulduğu golle beraberliği kurtardı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Juventus, ikinci yarıda Weston McKennie ve Pierre Kalulu'nun golleriyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla Juventus'un puanı 46'ya, Lazio'nun ise 33'e yükseldi.

  • Juventus, sahasında Lazio ile oynadığı maçta 2-0 geriye düştükten sonra 90+6. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi.
  • Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız maçın tamamında sahada kaldı.
  • Juventus'un bu beraberlikle puanı 46'ya, Lazio'nun puanı ise 33'e yükseldi.

İtalya Serie A'da Juventus, sahasında Lazio karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 90+6'da bulduğu golle beraberliği kurtardı ve Galatasaray maçı öncesi kritik bir puan aldı.

TORINO'DA NEFES KESEN MAÇ

İtalya Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Juventus, sahasında Lazio'yu ağırladı. Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadelede Juventus, ilk yarının son bölümünde yediği gollerle 2-0 geriye düştü.

LAZIO İLK YARIYI SALLADI

Konuk ekip Lazio, 45. dakikada Pedro ve ikinci yarının hemen başında 47. dakikada Gustav Isaksen'in golleriyle Juventus karşısında önemli bir avantaj yakaladı.

JUVENTUS GERİ DÖNDÜ

Juventus, 59. dakikada Weston McKennie'nin golüyle umutlandı. Siyah-beyazlılar, baskısını maçın sonuna kadar sürdürdü ve 90+6. dakikada Pierre Kalulu'nun golüyle skoru 2-2'ye getirdi.

KENAN YILDIZ 90 DAKİKA SAHADA

Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu, tempolu oyunuyla dikkat çekti.

PUAN DURUMU VE FİKSTÜR

Bu beraberliğin ardından Juventus puanını 46'ya, Lazio ise 33'e yükseltti. Serie A'da gelecek hafta Juventus, Inter deplasmanına konuk olacak. Lazio ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Piyasalar alev alev! Yeni hafta yükselişlerle başladı

Piyasalar alev alev! Kritik eşik aşıldı, tarihi rekorlar an meselesi
Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi

Epstein dosyasından çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
CHP'de istifa depremi! Özarslan 'Aileme küfretti' dedi, Özgür Özel'den jet yanıt geldi

"Aileme küfür etti" deyip istifasını verdi, Özel'den jet yanıt geldi
Sisi'den kritik Somali adımı! Ülkeye asker konuşlandıracak

Sisi'den gündem yaratacak adım! Askeri birlik konuşlandırılacak
Demet Akalın 'Paramı alamadım' dedi, açıklamalar ardı ardına geldi

Aralarına kara kedi değil 'para' girdi, açıklamalar ardı ardına geldi
Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı

Ülke tarihinde bir ilk yaşandı, gelişmeye Trump da kayıtsız kalamadı
İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı

İran'dan tüm dünyayı tedirgin edecek 'atom bombası' çıkışı
24 ilde operasyon:1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Operasyonlar devam ediyor: 1 ton 124 kilogram uyuşturucu ele geçirildi