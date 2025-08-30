Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid ligdeki üçüncü maçını da kazanamadı

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, La Liga'da oynadığı 3 maçta henüz galibiyet alamadı.

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Atletico Madrid'in golünü 7. dakikada Giuliano Simeone, Alaves'in golünü ise 14. dakikada Carlos Vicente kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde oynadığı üçüncü maçını da kazanamadı ve puanını 2'ye yükseltti. Alaves ise puanını 4 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.

