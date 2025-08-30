Galatasaray'ın rakibi Atletico Madrid ligdeki üçüncü maçını da kazanamadı

İspanya La Liga'nın 2. hafta maçında Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atletico Madrid, deplasmanda Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Mendizorroza Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Atletico Madrid'in golünü 7. dakikada Giuliano Simeone, Alaves'in golünü ise 14. dakikada Carlos Vicente kaydetti.

GALİBİYET HASRETİ 3 MAÇA ÇIKTI

Bu sonuçla birlikte Atletico Madrid, ligde oynadığı üçüncü maçını da kazanamadı ve puanını 2'ye yükseltti. Alaves ise puanını 4 yaptı. Ligin bir sonraki maçında Atletico Madrid, Villarreal'i ağırlayacak. Alaves, Athletic Bilbao deplasmanına gidecek.