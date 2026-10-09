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Galatasaray'ın olağan genel kurul toplantısı yarın Haliç Kongre Merkezi'nde başlıyor

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Galatasaray'ın yıllık olağan genel kurul toplantısı yarın saat 10.00'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak. Toplantıda 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ait faaliyet ve denetim kurulu raporları sunulacak, yönetim ile denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

Galatasaray Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın yapılacak.

Haliç Kongre Merkezi'ndeki toplantı saat 10.00'da başlayacak.

Genel kurulda 1 Haziran 2025 ile 31 Mayıs 2026 arasındaki faaliyet raporu sunulacak. Ayrıca aynı döneme ait denetim kurulu raporu okunacak. Yönetim ve denetim kurulu için ayrı ayrı ibra oylaması yapılacak.

Kaynak: AA
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