Galatasaray'ın net borcu 4 milyar 633 milyon lira

Galatasaray'ın 31 Aralık 2022 itibarıyla net borcunun 4 milyar 633 milyon lira olduğu açıklandı.

Galatasaray'ın, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında yönetim ile denetim kurulu, mali raporlarla ilgili sunum yaptı.

GALATASARAY'IN BORCU 4.5 MİLYARDAN FAZLA

Yapılan sunumlarda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2022 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 4 milyar 633 milyon 239 bin 861 lira olduğu belirtildi. Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı konsolide faaliyet zararının 1 milyar 14 milyon 80 bin 724 lira olduğu aktarıldı.

DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Kulüp üyesi Fırat Develioğlu'nun, sarı-kırmızılı kulübün 26-27 Mart 2022'de gerçekleştirilen olağan mali genel kurul toplantısında alınan kararların iptali istemiyle açtığı davayı geri çektiği ifade edildi.