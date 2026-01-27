Haberler

Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

Süper Lig devi Galatasaray'da Manchester City maçı öncesi Yunus Akgün ve Wilfried Singo için karar verildi, iki futbolcu da kamp kadrosuna alındı.

  • Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenman kaçırmasına rağmen Manchester City maçı kafilesine dahil edildi.
  • Wilfried Singo, 22 Kasım'da sakatlanmasının ardından sahalara dönerek Manchester City maçı kamp kadrosunda yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak Galatasaray'da, iki futbolcuyla ilgili belirsizlik sona erdi. Sarı-kırmızılı ekipte Yunus Akgün ve Wilfried Singo, Manchester City maçı kafilesinde yer aldı.

YUNUS AKGÜN İÇİN SON KARAR VERİLDİ

Yunus Akgün, gribal enfeksiyon nedeniyle salı günü yapılan son antrenmana katılmadı. Milli futbolcunun durumu kulüp doktoru ve teknik heyet tarafından değerlendirildi. Yapılan kontrollerin ardından Yunus Akgün'ün Manchester City maçı kafilesine dahil edilmesine karar verildi.

SINGO SAHALARA DÖNDÜ

Galatasaray'da 22 Kasım'da oynanan Gençlerbirliği maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo da geri döndü. Takımla antrenmanlara başlayan Fildişi Sahilli savunma oyuncusu, Manchester City karşılaşmasının kamp kadrosunda yer aldı.

İşte Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu;

