UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı tabloları yeniden güncellendi. Sarı-kırmızılıların yenilgisi, Türkiye'nin sıralamadaki konumunu da doğrudan etkiledi.

GALATASARAY FIRSATI KAÇIRDI

RAMS Park'ta oynanan maçta tek gol 57. dakikada Promise David'den geldi. Eğer Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılsaydı Devler Ligi tarihinde ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarısını gösterecek ve Türkiye'nin puanına da önemli katkı yapacaktı. Ancak yenilgi sonrası ülke puanı hanesine ek bir katkı yazılamadı.

TÜRKİYE 9. SIRADA

Güncellenen UEFA ülke puanı listesine göre Türkiye, 47.000 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Belçika ise Union SG'nin zaferi sonrası puanını 57.350'ye yükseltti.

GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI