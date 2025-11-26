UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Galatasaray'ın Union SG'ye yenilmesi sonrası UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 47.000 puanla 9. sırada kalırken, Belçika avantajını artırdı. Galatasaray'ın muhtemel galibiyeti Türkiye'ye değerli katkı sağlayacaktı.
- Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 47.000 puanla 9. sırada yer alıyor.
- Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında 1-0 mağlubiyeti, Türkiye'nin puanına ek katkı sağlamadı.
- Belçika, Union SG'nin zaferi sonrası puanını 57.350'ye yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise karşısında aldığı 1-0'lık mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı tabloları yeniden güncellendi. Sarı-kırmızılıların yenilgisi, Türkiye'nin sıralamadaki konumunu da doğrudan etkiledi.
GALATASARAY FIRSATI KAÇIRDI
RAMS Park'ta oynanan maçta tek gol 57. dakikada Promise David'den geldi. Eğer Galatasaray sahadan galibiyetle ayrılsaydı Devler Ligi tarihinde ilk kez üst üste 4 maç kazanma başarısını gösterecek ve Türkiye'nin puanına da önemli katkı yapacaktı. Ancak yenilgi sonrası ülke puanı hanesine ek bir katkı yazılamadı.
TÜRKİYE 9. SIRADA
Güncellenen UEFA ülke puanı listesine göre Türkiye, 47.000 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Belçika ise Union SG'nin zaferi sonrası puanını 57.350'ye yükseltti.
GÜNCEL UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
- İngiltere - 100.783
- İtalya - 89.088
- İspanya - 83.328
- Almanya - 79.974
- Fransa - 71.819
- Hollanda - 64.033
- Portekiz - 61.066
- Belçika - 57.350
- TÜRKİYE - 47.000
- Çekya - 43.100
- Yunanistan - 40.312
- Polonya - 38.875
- Norveç - 38.187