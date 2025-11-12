Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman bulunuyor.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON EURO

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un bu transfer için 40 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

10 MAÇTA 1 GOL ATTI

Hem kulüp başkanı hem de hocasıyla da sorunlar yaşayan Lookman, bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol attı. Yıldız oyuncu, Atalanta kariyerinde ise toplamda 128 karşılaşmaya çıktı ve 53 gol 25 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın kulübü ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.