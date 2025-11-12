Haberler

Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu

Galatasaray'ın Lookman için hazırladığı dev teklif belli oldu
Galatasaray, devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 40 milyon euro ayırdı.

  • Galatasaray, Ademola Lookman için Atalanta'ya 40 milyon euro teklif hazırladı.
  • Ademola Lookman'ın Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'ye kadar devam ediyor.
  • Ademola Lookman bu sezon 10 maçta 1 gol attı.

Süper Lig'de lider konumda olan Galatasaray, transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların hedefinde Atalanta'nın Nijeryalı kanat oyuncusu Ademola Lookman bulunuyor.

LOOKMAN İÇİN 40 MİLYON EURO

Kanat bölgesine transfer yapmak isteyen Galatasaray, Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Atalanta'dan ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için İtalyan kulübüne teklif yapmaya hazırlanıyor. Cimbom'un bu transfer için 40 milyon euro'luk bir bütçe ayırdığı belirtildi.

10 MAÇTA 1 GOL ATTI

Hem kulüp başkanı hem de hocasıyla da sorunlar yaşayan Lookman, bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol attı. Yıldız oyuncu, Atalanta kariyerinde ise toplamda 128 karşılaşmaya çıktı ve 53 gol 25 asistlik performans sergiledi. Nijeryalı yıldızın kulübü ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

