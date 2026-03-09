Haberler

Galatasaray'ın deplasmandaki Liverpool maçı için aldığı seyirci yasağı kaldırılmadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi seyirci yasağı için CAS'a yaptığı başvuru reddedildi. UEFA Disiplin Kurulu, sarı-kırmızılı kulübe daha önceki olaylar nedeniyle seyircisiz oynama cezası vermişti.

GALATASARAY'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

25.02.2026 tarihinde deplasmanda Juventus ile oynanan, UEFA Şampiyonlar Ligi maçında yaşanan taraftar olayları nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından sarı-kırmızılı kulübe 40.000 euro para cezası ve bir sonraki deplasman müsabakasında seyircisiz oynama yaptırımı uygulanmasına karar verilmişti. Galatasaray ise söz konusu karara karşı UEFA Tahkim Kurulu nezdinde itiraz yoluna gitmişti.

Bugün yapılan açıklamayla, Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı karşılaşma öncesi getirilen seyirci yasağı için CAS'a yaptığı yürütmeyi durdurma başvurusu reddedildi.

Bu aşamada, Galatasaray'ın deplasman tribününe yönelik seyirci yasağı kararı nihai karar açıklanana kadar geçerliğini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler

İkinci füze sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'a sert uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Savaş, Avrupa'yı vurdu! Sadece 2 günlük doğal gazları kaldı

Uzun kuyruklar var, sadece iki günlük stokları kaldı
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
BAE'de askeri helikopter düştü! 2 ölü

Körfez ülkesinde helikopter düştü! Ölen askerler var