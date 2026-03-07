Galatasaray'da Leroy Sane kırmızı kart gördü
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, Beşiktaş ile oynanan derbide direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Müsabakanın 62. dakikasında Rıdvan Yılmaz'a yaptığı müdahale sonucunda hakem Ozan Ergün, VAR incelemesi sonrası Sane'ye kırmızı kart gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaşırken, müsabakada 10 kişi kaldı. Maçın 62. dakikasında Beşiktaş yarı alanında Leroy Sane'nin müdahalesiyle Rıdvan Yılmaz yerde kaldı. VAR'da bulunan Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla derbinin hakemi Ozan Ergün pozisyonu izledi. Ergün, pozisyonu izledikten sonra Sane'ye direkt kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı