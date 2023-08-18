Galatasaray'ın kasası tıka basa dolacak! Nicolo Zaniolo transferini KAP'a bildirdiler

Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun transferi için Aston Villa ile anlaştı. Sarı kırmızılı takım, İtalyan oyuncu için İngiliz kulübü ile görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Öte yandan futbolcunun transfer bedeli ise 22.5 milyon euro olarak belirlendi.

Galatasaray, İtalyan topcu Nicolo Zaniolo'nun Aston Villa'ya kiralandığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre 1.3 milyon euro bonus, 22.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonunun yanı sıra 15.5 milyon euro şartlara bağlı bonus yer aldığını duyurdu.

TRANSFER BEDELİ 22.5 MİLYON EURO

Sarı kırmızılıların sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Nicolò Zaniolo'nun 2023-2024 sezonu için şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, şirketimize 5.000.000 euro geçici transfer bedeli ile maksimum 1.375.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir. Futbolcunun transfer bedeli 22.500.000 eurodur. Buna ek olarak anlaşmamızda 15.500.000 euro tutarında şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.

Ayrıca, Aston Villa FC Limited'e futbolcunun transferinin gerçekleşmesi ve ileride üçüncü bir kulübe transfer olması durumunda satış bedeli karının %10'u şirketimize ödenecektir."