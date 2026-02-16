Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam
Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan devi Juventus ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu tarihi eşleşmede kazanan taraf olursa, ciddi bir gelir elde edecek. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde şimdiye kadar 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı. Cimbom, play-off turunda Juventus'u da geçip son 16'ya kalması halinde ise 11 milyon euro daha kazanacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u geçerse 11 milyon euro kazanacak.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı.
- Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 20.45'te başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turunda Galatasaray, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılıların bu tarihi eşleşmede kazanan taraf olması halinde kasasına koyacağı meblağ belli oldu.b
ŞU ANA KADAR 39 MİLYON EURO KAZANDI
Devler Ligi'nin lig aşamasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, şu ana kadar Devler Ligi'nden toplam 39 milyon 958 bin 250 euro kazandı.
11 MİLYON EURO DAHA ALACAK
Okan Buruk önderliğindeki sarı-kırmızılılar, play-off turunda Juventus'u da geçip adını son 16'ya yazdırması halinde 11 milyon euro'yu daha kasasına koyacak.
MAÇ NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı günü İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek. Karşılaşma, TRT 1'den canlı yayımlanacak.