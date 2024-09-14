Galatasaray'ın İlk Macar Futbolcusu: Roland Sallai

Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai, sarı-kırmızılıların tarihindeki ilk Macar futbolcusu oldu.

Transfer döneminin bitmesine az süre kala Galatasaray kadrosuna takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Alman ekibi Freiburg forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Roland Sallai'yi transfer etti.

Sallai aynı zamanda Galatasaray'ın ilk Macar futbolcusu oldu. - İSTANBUL