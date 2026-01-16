Haberler

Galatasaray'ın gündemindeki Fabian Ruiz imzayı atıyor

Galatasaray'ın gündemindeki Fabian Ruiz imzayı atıyor
Galatasaray'la adı anılan Fabian Ruiz, transfer ihtimallerini geri çevirerek PSG ile sözleşme uzatma kararı aldı. AS gazetesine göre İspanyol orta saha, Paris ekibiyle 2029'a kadar sürecek yeni anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Fabian Ruiz için Paris Saint-Germain kararını verdi. İspanyol basınına göre Fransız ekibi, tecrübeli orta saha ile sözleşme uzatma konusunda sona yaklaştı.

PSG'DEN FABIAN RUIZ HAMLESİ

İsmi Galatasaray ile anılan Fabian Ruiz'in geleceği netleşiyor. İspanya'nın AS gazetesinin haberine göre Psg, İspanyol futbolcuyla sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor ve taraflar yeni anlaşma için önemli mesafe kat etti.

GALATASARAY İLGİ GÖSTERDİ, RUIZ PARİS'İ SEÇTİ

Haberde, Galatasaray'ın Fabian Ruiz'e ciddi ilgi gösterdiği belirtilirken, 28 yaşındaki orta sahanın transfer ihtimallerini geri çevirerek PSG'de kalma kararını netleştirdiği ifade edildi. Fransız kulübüyle mevcut sözleşmesi gelecek sezon sona erecek olan Ruiz'in, yeni kontratla yoluna Paris'te devam etmesi bekleniyor.

2029'A KADAR YENİ SÖZLEŞME

PSG'nin Fabian Ruiz ile 2029 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalamayı planladığı aktarıldı. Anlaşmanın sezon tamamlanmadan resmiyet kazanabileceği kaydedildi.

LUIS ENRIQUE DÖNEMİNDE YÜKSELEN PERFORMANS

2022 yılında PSG'ye transfer olan Fabian Ruiz, ilk sezonunda uyum sorunları yaşasa da teknik direktör Luis Enrique'nin göreve gelmesiyle birlikte takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. İspanyol orta saha, yükselen performansıyla Paris ekibinin elde ettiği başarılarda önemli pay sahibi oldu.

YÖNETİM VE TEKNİK HEYETTEN ORTAK KARAR

Kulüp yönetiminden Luis Campos ile teknik direktör Luis Enrique'nin ortak kararı doğrultusunda sözleşme uzatma sürecinin hız kazandığı ve tarafların kısa süre içinde resmi imzayı atmasının beklendiği belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
