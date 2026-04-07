Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosu açıklandı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, Göztepe'ye konuk olacak. Kamp kadrosunda önemli isimler yer alırken, Victor Osimhen yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında yarın Göztepe'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılıların kamp kadrosunda, fizyoterapist eşliğinde sahada koşu yapan Victor Osimhen yer almadı. Gabriel Sara ise takımla birlikte çalışmalara başladı ve kadroda kendine yer buldu.

Ayrıca Abdülkerim Bardakcı da kırmızı kart cezalısı olmasına rağmen takımla İzmir'e gitti.

Galatasaray'ın Göztepe maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Can Armando Güner, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Cihan Akgün, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina

Kaynak: AA / Metin Arslancan
