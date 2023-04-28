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Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı: Samuel Eto'o beni çok etkiledi

Spor Haberleri

Sarı-Kırmızılıların forveti Mauro Icardi, bir dönem Süper Lig'de de top koşturan Samuel Eto'o'nun idolü olduğunu açıkladı. Icardi ayrıca gençken oyununu geliştirmek için Batistuta'yı da izlediğini söyledi

Sezon başında PSG'den kiralanan ve kısa sürede taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi, idolüyle ilgili gelen soruya "Batistuta ve Samuel Eto'o" cevabını verdi.

Arjantinli yıldız, "Gençken, Batistuta'dan bir şeyler öğrenmek için onu çok izledim. Ama Barcelona'ya gittiğimde Samuel Eto'o'dan çok etkilendim. Samuel Eto'o benim idolüm" dedi.

Icardi, Samuel Eto'o hakkında "O harika bir oyuncu. Gol atmak için son hamlede ne yapması gerektiğini çok iyi bilen bir forvet" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın golcüsü Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'de oynamıştı

Şimdilerde Kamerun Futbol Federasyonu olan Eto'o, Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımlarda forma giymişti. Barcelona formasıyla efsane olan Kamerunlu forvet, Süper Lig'de Antalyaspor ve Konyaspor'da top koşturdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Mauro Icardi Samuel Eto'o Galatasaray Spor Haberler

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