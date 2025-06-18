Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Ali Turap Bülbül Tatil Döneminde Çalışmalarına Devam Ediyor

Galatasaray'ın Genç Futbolcusu Ali Turap Bülbül Tatil Döneminde Çalışmalarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

20 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül, Galatasaray'ın sezon öncesi kampına hazırlık için özel antrenörle çalışmalarını sürdürüyor. Geçen sezonu kiralık olarak Ümraniyespor'da geçiren Bülbül, sarı-kırmızılı takımda kalıcı olmayı hedefliyor.

GALATASARAY'IN 20 yaşındaki futbolcusu Ali Turap Bülbül, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor.

20 yaşındaki sağ bek Ali Turap Bülbül, geride bıraktığımız sezonu 1'inci Lig ekibi Ümraniyespor'da kiralık olarak geçirmişti. Sezon öncesi kampında Galatasaray'a katılacak olan genç futbolcu, tatil döneminde de çalışmalarını sürdürüyor. Özel antrenör Samet Kösemen eşliğinde çalışan Ali Turap Bülbül, dayanıklılık ve çabukluk antrenmanları yapıyor. Galatasaray'ın 4 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampına kadar özel çalışmalarına devam edecek olan genç sağ bek, kendisini iyi hazırlayıp sarı-kırmızılı takımda kalıcı olma hedefinde.

Öte yandan Ali Turap Bülbül, geride kalan sezonda Ümraniyespor ile 18 maça çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İsrailli gazeteciden skandal sözler: Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var

"Hamas ve İran'ı yendik, finalde Türkiye var"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sözün bittiği yer! Ağabeyinin cansız bedeni başında gözyaşlarına boğuldu

Sözün bittiği yer! Kimse teselli edemedi
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
Gümüşlük ayakta! CHP'li başkan halk plajını özel işletmeye tahsis etti

Gözde tatil beldesinde halkı ayaklandıran karar
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
Trump, İran'a karşı bu bombayı kullanacak! Nükleer silahtan farkı yok

Savaşın seyri değişir! İşte Trump'ın kullanmak için can attığı bomba
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.