Galatasaray'ın finali öncesi AEK, 3'üncülük maçında galip geldi

GALATASARAY'ın Unicaja Malaga ile bu akşam final maçı oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Final'in 3'üncüsü AEK oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Galatasaray'ın 90-80 yendiği Tenerife ile yarı finalin diğer maçında Unicaja Malaga'ya 71-65 mağlup olarak final şansını yitiren AEK bugün 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi.

Başından itibaren maçı önde götüren Tenerife karşısında son dakikaları daha dikkatli oynayan Yunanistan temsilcisi AEK karşılaşmayı 77-73 kazanıp kendi evindeki turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. İspanyol Tenerife ise 4'üncü oldu.

Turnuvada Galatasaray ve Unicaja Malaga arasındaki final maçı bugün saat 20.00'de Atina'da oynanacak.