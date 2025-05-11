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Galatasaray'ın finali öncesi AEK, 3'üncülük maçında galip geldi

Galatasaray'ın finali öncesi AEK, 3'üncülük maçında galip geldi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'inde AEK, Tenerife'yi 77-73 mağlup ederek turnuvayı 3. sırada tamamladı. Galatasaray, Unicaja Malaga ile final mücadelesine çıkacak.

GALATASARAY'ın Unicaja Malaga ile bu akşam final maçı oynayacağı Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) Dörtlü Final'in 3'üncüsü AEK oldu.

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in yarı final maçında Galatasaray'ın 90-80 yendiği Tenerife ile yarı finalin diğer maçında Unicaja Malaga'ya 71-65 mağlup olarak final şansını yitiren AEK bugün 3'üncülük maçında karşı karşıya geldi.

Başından itibaren maçı önde götüren Tenerife karşısında son dakikaları daha dikkatli oynayan Yunanistan temsilcisi AEK karşılaşmayı 77-73 kazanıp kendi evindeki turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı. İspanyol Tenerife ise 4'üncü oldu.

Turnuvada Galatasaray ve Unicaja Malaga arasındaki final maçı bugün saat 20.00'de Atina'da oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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