Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti

Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti
Güncelleme:
Galatasaray'ın Eyüpspor maçı tarihi değişti
TFF, Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının 14 Eylül Pazar 17.00 yerine 13 Eylül Cumartesi saat 17.00'de başlayacağını açıkladı.

Süper Lig'in beşinci haftasında oynanacak Eyüpspor- Galatasaray maçı öncesi sıcak bir gelişme yaşandı.

MAÇIN TARİHİ DEĞİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak lig maçının tarih ve saatinde değişikliğe gitti. Yapılan açıklamaya göre karşılaşma,14 Eylül Pazar 17.00 yerine 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak.

PUAN DURUMU

Ligin son 3 sezonunun şampiyonu Galatasaray, bu sezona da ligde 4'te 4 yaparak başladı ve 12 puanla liderliğini sürdürüyor. Eyüpspor ise bu sezon oynadığı 4 maçta yalnızca 4 puan topladı.

İlk defa, nihayet. Hayrettttler içerisindeyiz... :)

