Galatasaray'ın eski savunmacısı Rigobert Song, Kasımpaşa maçını tribünden izledi

Kamerun Milli Takımı'nın teknik direktörü ve Galatasaray'ın eski stoper Rigobert Song, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği mücadeleyi tribünden izledi. Mücadele sonrası stattan ayrılırken birçok taraftarla fotoğraf çektiren Song, herhangi bir açıklama yapmadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği mücadelede Nef Stadyumu'nun tribünlerinde sürpriz bir misafir vardı.

SONG, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Kamerun Milli Takımı'nın teknik direktörü ve Galatasaray'ın eski savunmacısı Rigobert Song, Nef Stadyumu'nda sarı-kırmızılıların Kasımapaşa ile oynadığı mücadeleyi izledi. Song, maçın ardından ise taraftarlarla fotoğraf çekilip, hiçbir açıklama yapmadan stadı terk etti.

GALATASARAY REKOR KIRDI

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 14 maça çıkardı ve rekor kırdı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de peş peşe en fazla galibiyet olan takım olmayı başardı.