Galatasaray'ın Efsane İsimleri Hagi ve Popescu İstanbul'da Karşılandı

Galatasaray'ın Efsane İsimleri Hagi ve Popescu İstanbul'da Karşılandı
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Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, UEFA Kupası'nın kazanılışının yıl dönümünde İstanbul'a geldi ve çiçeklerle karşılandı. Eski futbolcular, organizasyona katılacak ve Kayserispor maçında tribünde yer alacak.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, İstanbul'da çiçeklerle karşılandı.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Gheorghe Hagi ile Gheorghe Popescu, sarı-kırmızılıların 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanmasının yıl dönümünde İstanbul'a geldi. Hagi ve Popescu, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, UEFA Kupası zaferiyle ilgili organizasyona katılacak. Eski futbolcuların ayrıca Trendyol Süper Lig'de yarın oynanacak Kayserispor maçında da tribünde olması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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