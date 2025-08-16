Galatasaray'ın Ederson için yaptığı ilk resmi teklif ortaya çıktı

Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Leroy Sane ve Victor Osimhen transferlerinin ardından Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson için resmi teklifini yaptı. Galatasaray'ın Ederson için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sunduğu belirtildi. İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ederken, teklife henüz olumlu yanıt vermedi.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

İLK TEKLİF 10 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcu için yaklaşık 10 milyon euro değerinde bir öneri sundu. Ancak İngiliz ekibi, oyuncu için daha yüksek bir bonservis talep ediyor. City cephesi henüz teklife olumlu yanıt vermezken, pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan Manchester City, olası Ederson ayrılığına karşılık kalede takviye planlarını da sürdürüyor. Paris Saint-Germain'in İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma, İngiliz devine yeşil ışık yaktı. Donnarumma ile kişisel şartlarda herhangi bir sorun bulunmadığı belirtiliyor.

Ben pembe giysem başım belaya girer.

