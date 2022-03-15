Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası şarkılı göndermesi olay oldu! Beşiktaş stadını paylaştılar - Haberler

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Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası şarkılı göndermesi olay oldu! Beşiktaş stadını paylaştılar

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray, karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılara sosyal medyadan gönderme yaptı. Sarı-kırmızılılar paylaştığı videoda "Ararım sorarım" müziği eşliğinde Beşiktaş Stadı'nı ve semtten boş sokakları gösterdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası taraftarına büyük bir sevinç yaşatan sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından da Kara Kartal'a göndermede bulundu.

GALATASARAY'DAN "ARARIM,SORARIM" TEMALI PAYLAŞIM

Galatasaray sosyal medya hesabından "Ararım, sorarım" müziğinin arka planda olduğu bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda Beşiktaş Stadı ve semtten boş sokakların görüntülerine yer verildi. Kısa süre içerisinde binlerce beğeni alan paylaşıma sarı-kırmızılı taraftarlardan yorum yağdı.

Galatasaray'ın derbi zaferi sonrası şarkılı göndermesi olay oldu! Beşiktaş stadını paylaştılar

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Spor, Haberler

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