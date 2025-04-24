Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata gönderiliyor

Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'i gözden çıkardı. Alman devi, Fransız sağ beki büyük bir zararla elinden çıkarmaya razı oldu.

30 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü.

ZARARA SATILACAK

Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, Sacha Boey için ödediği 30 milyon euroyu geri almayı pek olası görmüyor. Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Bayern Münih'in Sacha Boey'i bu civarda bir rakama satmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.