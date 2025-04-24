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Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata gönderiliyor

Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata gönderiliyor
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Galatasaray'dan 30 milyon euro bedelle transfer edilen Sacha Boey, Bayern Münih tarafından gözden çıkarıldı. Alman devinde düzenli forma giyemeyince sezon sonunda satılma planları yapıldı. Boey için ödenen 30 milyon euroyu geri almayı ummayan Bayern Münih, oyuncunun şu anki değerinin 18 milyon euro olduğunu ve bu civarda bir rakama satıldığı takdirde mutlu olacakları belirtildi.

Alman devi Bayern Münih, Galatasaray'dan transfer ettiği Sacha Boey'i gözden çıkardı. Alman devi, Fransız sağ beki büyük bir zararla elinden çıkarmaya razı oldu.

30 MİLYON EUROYA SATILMIŞTI

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 30 milyon euro gibi rekor bir bedelle gönderdiği Sacha Boey, Alman devinde istediğini bulamadı. Yaşadığı sakatlıklar ve beklenen performansı sergileyememesi nedeniyle Bayern Münih'te düzenli forma giyemeyen Sacha Boey, Alman devinde gözden düştü.

Galatasaray'ın çuvalla paraya sattığı futbolcu zarar fiyata gönderiliyor

ZARARA SATILACAK

Bild'de yer alan habere göre Bayern Münih, Sacha Boey için ödediği 30 milyon euroyu geri almayı pek olası görmüyor. Oyuncunun an itibarıyla değerinin 18 milyon euro olduğu hatırlatılırken, Bayern Münih'in Sacha Boey'i bu civarda bir rakama satmaktan mutluluk duyacağı ifade edildi.

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Spor
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıtolgn:

ferdi ile kıyaslqnıyordu galatasaraylılar, nasılda patladı. ama GS iyi kazîkladı bayerni

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme23
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Haber YorumlarıAli Tekdemir:

10 milyon euroya hemen alırız. Sacha Boey gibi sağ kanadın olsun yeter ki... Gs yönetimi hemen devreye girmeli ve almalı...

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
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