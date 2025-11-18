Haberler

Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Galatasaray'a büyük müjde! Kasaya çuvalla para girecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, sezon başında kiralık gönderdiği yabancı futbolculardan toplam 33.75 milyon euro gelir bekliyor. Düzenli forma giyen dört oyuncunun opsiyonlarının devreye girmesi yüksek ihtimal.

  • Galatasaray, Nicolo Zaniolo'nun Udinese'deki 10 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasını bekliyor.
  • Galatasaray, Victor Nelsson'un Hellas Verona'daki 8 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasını bekliyor.
  • Galatasaray, Przemyslaw Frankowski'nin Rennes'deki 8.45 milyon euro ve Carlos Cuesta'nın Vasco da Gama'daki 7.3 milyon euro satın alma opsiyonlarının kullanılmasını bekliyor.

Galatasaray, sezon başında farklı liglere kiraladığı yabancı oyuncular üzerinden ciddi bir gelir hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, toplam 33.75 milyon euro tutarındaki satın alma opsiyonlarının büyük bölümünün devreye girmesini bekliyor.

Performanslarıyla öne çıkan Nicolo Zaniolo, Victor Nelsson, Przemyslaw Frankowski ve Carlos Cuesta'nın kulüplerinde düzenli forma giymesi, opsiyon ihtimalini güçlendirdi. Tek belirsizlik Elias Jelert cephesinde yaşanıyor.

NELSSON'DA 8 MİLYON EURO BEKLENTİ

Serie A ekibi Hellas Verona'da istikrarlı şekilde oynayan Victor Nelsson, 11 maçta 990 dakika süre aldı. Danimarkalı stoperin sözleşmesindeki 8 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ZANIOLO 10 MİLYON EUROYA GİDEBİLİR

İtalya'ya dönüş yapan Nicolo Zaniolo, Udinese'de 10 maçta 627 dakika sahada kaldı. İtalyan kulübünün, 10 milyon euro değerindeki opsiyonu devreye sokması bekleniyor.

FRANKOWSKI'DE OPSİYON 8.45 MİLYON EURO

Rennes formasıyla 8 lig maçında görev alan Przemyslaw Frankowski, toplam 525 dakika süre aldı. Galatasaray bu transferden 8.45 milyon euro gelir hedefliyor.

CUESTA'DA RAKAM 7.3 MİLYON EURO

Brezilya temsilcisi Vasco da Gama'da 10 maçta 823 dakika oynayan Carlos Cuesta için opsiyon bedeli 7.3 milyon euro. Kolombiyalı savunmacının kalıcı transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

JELERT BELİRSİZ

Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kiraladığı Elias Jelert, yalnızca 4 maçta 169 dakika sahada kalabildi. Oyuncunun 8.5 milyon euro satın alma opsiyonunun kullanılmasına düşük ihtimal veriliyor.

Galatasaray yönetimi, dört oyuncudan gelecek yüksek gelire güveniyor ve sezon planlamasını bu doğrultuda hazırlıyor. Sarı-kırmızılılarda ocak ve yaz transfer dönemleri, bu gelir akışının netleşmesiyle birlikte şekillenecek.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim

Bahçeli'den rest: Alırım yanıma 3 arkadaşımı, İmralı'ya giderim
Bahçeli kürsüden İmralı ziyaretini sordu, salonda alkış koptu

Bahçeli kürsüden vekillere sordu, salon bir anda ayağa kalktı
Bahçeli'nin 'İmralı'ya kendim giderim' restine Bakan Tunç'tan ilk yorum

Bahçeli'nin "İmralı'ya kendim giderim" ifadesine kabineden ilk yorum
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıXkişi:

Varlık fonu, örtülü ödenek..

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma imkanı! YÖK Başkanı tarih verdi

Erdoğan'dan tam destek! Eğitimde köklü değişiklik gelecek yıl başlıyor
Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu

Boyu tam 2 metre! Fenerbahçe de Osimhen'ini buldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Aylarca sakladığı ilişki gün yüzüne çıktı: İlk fotoğraf geldi
Türkiye'nin köklü kağıt helva üreticisi iflasın eşiğinde

Çocukları yıkan haber! Türkiye'nin köklü firması iflasın eşiğinde
Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı

Usta gazetecinin mirasında aile krizi: Vasiyet iptal davası açıldı
Leroy Sane'nin dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta

Dün gece yaptığı şeyi duyan Galatasaraylılar şokta
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu

Sarallar suç örgütü liderinin söyledikleri duruşmaya damga vurdu
Yanlış duymadınız! Hat-trick yaptı havaalanının ismini değiştirdi

Bu havaalanının ismi değişti! Nedenine şaşıracaksınız
Trafik sigortasında yeni dönem: Engellilere özel indirimli trafik poliçesi başlıyor

Araç sahiplerine müjde! Sigortaya ek indirim geliyor
Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun! 21 şüpheli gözaltına alındı

Altın ve gümüşte 100 milyarlık oyun
Galatasaray'da sakatlık depremi! Osimhen o maçta yok

Osimhen hakkında taraftarı kahreden haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.