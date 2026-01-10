Haberler

Galatasaraylı basketbolcu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildi. Kulüp, oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.

Galatasaray MCT Technic basketbolcusu Buğrahan Tuncer'in adalesinde yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya yapılan tetkikler sonucunda sağ kalça adalesinde birinci derece yırtık tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtilerek, "Buğrahan Tuncer'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede takımımızdaki yerini almasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Birmingham'da oluşan büyülü atmosferi görenler hayran kaldı

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Kuvvetli kar yağışı geliyor! Meteoroloji uzmanından İstanbul Valisi'ne tatil çağrısı

Kar kuvvetli geliyor, tatil gündemde! Uzman isim valiye çağrı yaptı
Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü

Kent merkezinin dibinde! Tam 15 metre çöktü
Operasyon YPG'yi böldü! İç çatışma çıktı, çok sayıda terörist öldü

YPG'liler birbirine girdi! İç çatışma çıktı, çok sayıda ölü var
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri

Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
Ünlülere uyuşturucu operasyonu genişliyor! Can Yaman da gözaltında

Ünlü oyuncu gece mekan baskınında gözaltına alındı