Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Burak Elmas'ın getirdiği futbolcu kasayı dolduracak - Haberler

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Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Burak Elmas'ın getirdiği futbolcu kasayı dolduracak

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Aslan'ın sezon başına kattığı Alexandru Cicaldau, İtalyan ve İspanyol takımlarının radarına girdi. Rumen futbolcu için Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis harekete geçti. Başkan Burak Elmas, teklifleri bekletme kararı aldı.

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, İtalyan ve İspanyol takımları ilgi gösteriyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Cicaldau için Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis fiyat sordu.

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Burak Elmas'ın getirdiği futbolcu kasayı dolduracak

ELMAS BEKLETİYOR

Seçim sürecindeki Burak Elmas, tekliflere yanıt vermedi. 6.5 milyon euro civarında maliyetle kadroya kazandırılan Cicalda için rakam verilmedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın beklentisinin 12 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Burak Elmas'ın getirdiği futbolcu kasayı dolduracak

AVRUPA'YA UYGUN

Rumen futbolcunun dikkat çeken özelliği ise oyunun iki yönünü oynayabilmesi. Hakkında yazılan raporlarda kritik anlarda sorumluluk aldığı, çalışma disiplinin üst seviyede olduğundan bahsediliyor. Cicaldau, Fatih Terim'in prensi olmuştu ancak Torrent geldikten sonra aldığı süreler azaldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Alexandru Cicaldau, Fatih Terim, Burak Elmas, Galatasaray, Spor, Haberler

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