Galatasaray'ın başına talih kuşu kondu! Burak Elmas'ın getirdiği futbolcu kasayı dolduracak

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Rumen orta sahası Alexandru Cicaldau, İtalyan ve İspanyol takımları ilgi gösteriyor. Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Cicaldau için Sampdoria, Fiorentina ve Real Betis fiyat sordu.

ELMAS BEKLETİYOR

Seçim sürecindeki Burak Elmas, tekliflere yanıt vermedi. 6.5 milyon euro civarında maliyetle kadroya kazandırılan Cicalda için rakam verilmedi. Ancak Sarı-Kırmızılılar'ın beklentisinin 12 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi.

AVRUPA'YA UYGUN

Rumen futbolcunun dikkat çeken özelliği ise oyunun iki yönünü oynayabilmesi. Hakkında yazılan raporlarda kritik anlarda sorumluluk aldığı, çalışma disiplinin üst seviyede olduğundan bahsediliyor. Cicaldau, Fatih Terim'in prensi olmuştu ancak Torrent geldikten sonra aldığı süreler azaldı.